Se prevé que Josh Alexander firme con AEW, y no con WWE

Aunque perdiera protagonismo en TNA durante el último año, Josh Alexander ha conseguido mantenerse considerado como uno de los mejores luchadores del mundo en parte por sus implicaciones sobre la escena independiente, que ahora se frota las manos tras conocerse su salida de la «Impact Zone». Sin embargo, parece que Alexander no tiene en mente mantener ese estatus de agente libre por mucho tiempo.

Recientes declaraciones del canadiense así lo sugieren, como también sugieren que su destino podría ser WWE una vez quede mañana desvinculado de TNA.

«Eso es lo que busco. No sólo combates soñados y trabajar con ciertas personas. Me he involucrado en el arte de contar historias. La lucha libre televisada es muy distinta a la de la escena independiente y he tenido el privilegio de contar historias increíbles en TNA. Quiero contar más historias. Creo que me he vuelto bastante bueno, y es algo que me apasiona. El 15 de febrero vamos a averiguarlo juntos. Estoy muy entusiasmado».