Se prepara función por 20 años del Shinjuku FACE

El Shinjuku FACE, uno de los recinto tradicionales de la lucha libre profesional japonesa ubicado en Tokio, cumple 20 años de su gran inauguración, por lo que el 31 de julio se celebrará una función conmemorativa.

El Shinjuki FACE fue inaugurado el 29 de julio de 2005, tras la remodelación de la que fue la sala de conciertos conocida entonces como Liquid Room (que funcionó de 1994 a 2004) y donde se grabaron numerosos conciertos en vivo.

El primer evento celebrado en el Shinjuku FACE fue una competición de artes marciales femeninas llamada W-FACE.

Desde entonces, el recinto con capacidad de 600 espectadores, ha albergado diversos eventos de lucha libre profesional y otros deportes de combate en pleno corazón de Kabukicho. Para celebrar la ocasión, DDT Pro Wrestling realizará un evento allí en colaboración con otras cinco empresas: New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling, OZ Academy, Up Town y West Gate Wrestling Federation.

No es una alineación masiva, pero algunos nombres que se presentarán junto a los luchadores de DDT incluyen a Hiromu Takahashi, Atsuki Aoyagi, Kuroshio TOKYO Japan, Mayumi Ozaki, Sakura Hirota, Minoru Suzuki y la pareja de parodia de Chinsuke Nakamura y Fat Kobashi, sumando un total de 23 gladiadores que se verán involucrados en cinco combates espectaculares.

El evento principal será protagonizado por Hiromu Takahashi y Chris Brookes contra Yuki Ueno y Atsuki Aoyagi

El cartel completo queda así:

“SHINJUKU FACE 20TH ANNIVERSARY ~MILESTONE~”, 31/07/2025

Shinjuku FACE

1. Daisuke Sasaki, Hideki Okatani e Ilusion vs. Toru Owashi, Kazuki Hirata y Makoto Oishi

2. Minoru Suzuki y Chinsuke Nakamura vs. Jun Akiyama y Fat Kobashi

3. Mayumi Ozaki, HARASHIMA y Yukio Naya vs. Shin Sakura Hirota, Antonio Honda y Takeshi Masada (c/ Sanshiro Takagi)

4. Kuroshio TOKYO Japan vs. MAO

5. Hiromu Takahashi y Chris Brookes vs Yuki Ueno y Atsuki Aoyagi