Se niegan rumores en torno a eliminación de Money in the Bank

El concepto de Money in the Bank en WWE fue, en su momento, algo sumamente interesante, pues permitía crear suspenso en torno al hecho de que un nuevo Campeón podría llegar por medio del oportunismo, tal como lo ha hecho Edge en el pasado, o el recordado «Robo del siglo» de Seth Rollins en WrestleMania 31. El fallido canje de Austin Theory hace unas semanas dieron pie a un rumor de que el régimen de Triple H eliminaría el evento premium de Money in the Bank para el próximo año, a pesar de que en este punto no existen versiones oficiales al respecto.

► Hubo rumores de LA Knight como posible ganador de Money in the Bank a futuro

Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que los rumores en torno a eliminar Money in the Bank no son ciertos. Se informó que «si bien tal cosa no es imposible», no hay planes actualmente para que eso suceda. También se refirió al hecho de que se proyectaba a LA Knight como posible ganador de la siguiente edición de este tradicional evento, descartando de plano esta situación.

«Además, hubo un rumor de que LA Knight ya estaba apuntado para ganar Money in the Bank el próximo año. Una fuente a la que le preguntamos hizo una excepción particular al decir: ‘Me gusta LA Knight, pero ni siquiera tenemos planes definitivos en todos los ámbitos durante los próximos meses, y mucho menos Money in the Bank del próximo año’. Si lo queríamos tanto, no habría sido difícil quitárselo a Theory. Nunca lo escuché discutido en la misma conversación que Money in the Bank. No es que no pueda suceder, porque es un gran luchador, pero no se ha discutido”.

WWE tiene muchas planes en marcha, y seguramente están trabajando en los planes rumbo a WrestleMania 39. Con eso en mente, es difícil pensar lo que vaya a pasar después de ese día, por el momento, y tampoco se han confirmado qué eventos premium se llevarán a cabo en el próximo año. Habrá que ver si efectivamente se elimina o se confirma este evento premium temático para el próximo año, cuando llegue el momento.