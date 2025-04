¿Se lesionó PAC en AEW Dynamite?

En el más reciente capítulo de AEW Dynamite pasó algo atípico.

PAC estaba en mano a mano contra nadie más y nadie menos que Swerve Strickland, pero, la lucha tuvo un final abrupto, en otras palabras un final anticlimático.

¿Se lesionó? Porque se le vio cojear.

Parte de una historia para la televisión o realidad que supera la ficción, bajemos a averiguarlo.

Sean Ross Sapp de Fightful hace un análisis posterior a cada semanal de las empresas más notorias de lucha profesional, en este caso vámonos al del AEW Dynamite mencionado líneas atrás.

El vídeo fue titulado: «Swerve Takes On PAC; Kris Statlander VS Thunder Rosa | AEW Dynamite 4/9/25 Full Show Review w/ SRS».

Y ahí se dijo lo siguiente.

Empezó Sapp, mientras Alex Pawlowski su coanfitrión esperaba su turno.

Y cito.

It is a legitimate injury, if there was any doubt https://t.co/uqKHe9fV78

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) April 10, 2025