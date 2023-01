¿Se lesionó Hijo del Vikingo en el BOLA?

Cada inicio de año, quienes no residimos en EEUU observamos con cierta envidia la realización del torneo Battle Of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla, pues esta promotora aún mantiene su filosofía de no emitir sus eventos, que sólo pueden verse meses después vía DVD.

Así que ese veto de AAA a algunas implicaciones competitivas de Hijo del Vikingo sobre suelo yanqui (parece que todas las que no tengan de coprotagonistas a un talento de AEW) quedó sin efecto anoche durante la primera jornada del Battle Of Los Angeles.

Allí, el Megacampeón buscó avanzar de ronda, y para ello, debía derrotar a Bandido y Black Taurus en una Triple Amenaza. Combate estelar que se decantó del lado de Bandido, luego de unos 18 minutos, según los presentes, llenos de innovadores “spots”.

► Preocupación por Hijo del Vikingo

Pero también según los presentes, finalizada de manera presurosa. ¿El motivo? Aparentemente, cierta lesión sin determinar de Hijo del Vikingo al caer sobre varias sillas fuera del ring, provocando que el gladiador hiciera la temida señal de la “X” y tuviera que ser acompañado hacia la salida.

En redes sociales, Hijo del Vikingo no ha dado cuenta de su estado físico, así que quizás fuese una dolencia temporal y ya se encuentre recuperado. SUPERLUCHAS seguirá atenta a cualquier novedad.