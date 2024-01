¿Se lesionó CM Punk durante el Royal Rumble 2024?

En el clímax del reciente Royal Rumble 2024, CM Punk y Cody Rhodes se enfrascaron en una feroz batalla en calidad de los únicos sobrevivientes del combate de treinta hombres que cerró el evento. Al final del día, The American Nightmare logró imponerse ante el ex Campeón Mundial AEW al sacarlo por sobre la tercera cuerda, logrando conquistar por segundo año consecutivo el Royal Rumble, uniéndose al selecto grupo de Hulk Hogan, Shawn Michaels y Steve Austin, como los únicos en lograr este hito.

► CM Punk se tomó del brazo durante el final del Royal Rumble

Hablando de CM Punk, este hizo su regreso televisado a competir en un ring de la WWE después de diez años, justo cuando en la edición del mismo evento del 2014 disputó su último combate, quedando también entre los últimos cuatro, antes de que surgiera toda la polémica que eventualmente derivó en su salida.

Ahora, en la edición del Royal Rumble de este fin de semana, parecía que Punk supuestamente sufrió una lesión en el brazo durante su participación en el combate, ya que sobre el final parecía estarse tomando el brazo derecho, y algunos fanáticos de la WWE parecieron darse cuenta del momento en el cual pudo haber sucedido. Según dan cuenta en las redes sociales, Punk aterrizó de mala manera sobre su codo derecho después de recibir un Future Shock DDT de Drew McIntyre, y a partir de allí, varios réferis se le acercaron para preguntar sobre su estado.

Si bien The Second City Saint sí logró culminar el combate, también fue bastante notorio que al final del Royal Rumble se lo vio tomándose del codo derecho durante la celebración de Cody Rhodes. Esta situación no le resta mérito alguno a la victoria de The American Nightmare.

En todo caso, se espera que no se trate de nada grave y CM Punk pueda estar disponible para WrestleMania 40, donde se espera que se enfrente contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo.