Se lanzará biografía de Gorilla Monsoon en 2025

Robert James «Gino» Marella fue, sin duda alguna, uno de los luchadores más importantes en la historia de la lucha libre profesional. Además de ser uno de los ejecutivos más importantes de WWWF / WWF, consiguiendo grandes logros junto con Vince McMahon Sr. y, posteriormente, con Vince McMahon Jr., quien le compró sus acciones de WWE y le garantizó un empleo de por vida.

Aunque es más recordado por los fans actuales porque gracias a él, el área tras bambalinas en donde los luchadores se preparan para salir a actuar y desde donde se dirigen las funciones de lucha libre en WWE y muchas empresas, es denominada la Gorilla Position, dado que Monsoon solía sentarse allí a ver las luchas de sus compañeros y, sobre todo, lo consideraba un gran lugar para prepararse antes de entrar en escena.

► En septiembre de 2025 se lanzará una biografía de Gorilla Monsoon

Ahora, se ha podido saber que para septiembre de 2025 se lanzará una biografía dedicada a Gorilla Monsoon, quien falleció el 06 de octubre de 1999 a sus 62 años.

El constructor de esta autobiografía es el reconocido reportero de lucha libre y escritor, Brian Solomon. Se había anunciado para este 2024, sin embargo, el autor ha revelado recientemente que el libro será lanzado por ECW Press el 30 de septiembre de 2025, bajo el título de: Irresistible Force: The Life and Times of Gorilla Monsoon by Brian Solomon (Fuerza Irresistible: La Vida y Obra de Gorilla Monsoon).