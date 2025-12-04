Se jugarán 11 máscaras y 5 cabelleras en el CMLL en Año Nuevo

La primera función del CMLL en 2026, Sin Salida, se anuncia como una de las más intensas en años: el 2 de enero la empresa celebrará un combate en jaula multitudinario con 16 luchadores en disputa y altas apuestas. Entre máscaras y cabelleras, el riesgo será absoluto y las trayectorias de varios gladiadores podrían cambiar de manera irreversible.

La dinámica del encuentro es simple en su brutalidad: 11 máscaras y 5 cabelleras estarán en juego, en una jaula, donde uno de ellos tendría que dejar su identidad o su melena a la Arena México.

► Luchadores del CMLL para el combate en jaula

El cartel incluye a destacados elementos de máscara que pondrán su identidad en la balanza: Astral, Diamond, Pólvora, Cancerbero, Robin, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Oro Jr., Eléctrico, Coyote y Sangre Imperial.

En paralelo, cinco cabelleras estarán en la línea: Vigía, Espíritu Negro, Rey Cometa, Blue Shark y Virus. La suma de apuestas convierte al encuentro en un auténtico examen de carácter para cada participante.

► Una lucha en jaula en la Arena México

La lucha en jaula verá a entrar a los 16 luchadores, quienes por unos minutos tendrán que combatir, posteriormente se dará la luz verde para que puedan escapar. Los últimos dos luchadores que queden sobre el ring se enfrentarán en un mano a mano, donde el perdedor entregará la máscara o cabellera.