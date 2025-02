Se habría desvelado sede y fecha de AEW Double or Nothing 2025

Por ser el evento inicial de AEW, Double or Nothing ha mantenido como tradición el celebrarse desde Las Vegas (Nevada, EEUU), con las forzosas excepciones de 2020 y 2021, consecuencia de la crisis covidiana.

Pero parece que tal dinámica podría cambiar el presente año. Horas atrás, un artículo en la web de The Arizona Republic, borrado poco después de su publicación, expuso que Double or Nothing 2025 tendría lugar el 25 de mayo desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU).

Por el momento, AEW no se ha pronunciado sobre este presunto «spoiler», y seguramente no lo haga tan pronto, considerando el reportado secretismo de los Élite a la hora de dar coordenadas de sus shows como medida preventiva contra WWE. Dave Meltzer publicó recientemente que muchos en la compañía desconocen siquiera el calendario de eventos más allá de Dynasty 2025, PPV cuya fecha y sede sí hicieron ya oficiales.

► Cartel de AEW Revolution 2025

Antes de Double or Nothing 2025, AEW tiene en agenda su siguiente PPV, Revolution, previsto para celebrarse el 9 de marzo desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU). He aquí su menú provisional.

LOS ANGELES! #AEWRevolution, one of AEW’s biggest events of the year, takes over @cryptocomarena in Downtown LA on Sunday, March 9th!



Don’t miss your chance to experience it LIVE!

🎟️ https://t.co/SW969QDDIK pic.twitter.com/2HTqOfJEyc — All Elite Wrestling (@AEW) February 19, 2025