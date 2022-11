¿Se ha vuelto Money in the Bank algo obsoleto?

El concepto de Money in the Bank en WWE fue en su momento algo sumamente interesante, pues permitía crear historias en torno al suspenso por no saber cuándo el maletín sería canjeado. Luchadores como Edge crearon momentos que definieron sus carreras gracias al maletín.

Han sido casi 17 años desde que el concepto fue introducido a la programación de WWE y lentamente ha ido perdiendo importancia. Su efecto en las historias y televidentes se ha diluido casi por completo.

► El caso de Austin Theory

Este último episodio de RAW, Austin Theory trató de canjear su maletín con Seth Rollins y su Campeonato de los Estados Unidos, fallando miserablemente a pesar de que era un título menor.

No solo esto hace ver muy mal al a Austin Theory, pero también al maletín mismo como recurso para contar historias. Era más que obvio que Paul Levesque no tenía ninguna idea sobre qué hacer con el maletín y prefirió deshacerse de él en la primera oportunidad que tuvo.

Este canjeo fallido no solo pone en evidencia la poca estima que Levesque le tiene a Austin Theory, sino al concepto de Money in the Bank.

► Cómo arreglar la situación y el futuro de MITB

No hay una forma concreta de hacer al maletín relevante si Levesque no está interesando en el concepto. Para arreglar la situación, habría que tener a la persona indicada para contar la historia que se necesita, pero al analizar al elenco de WWE en Raw y SmackDown, te das cuenta que ese luchador no está en WWE en estos momentos, sino en AEW, y su nombre es MJF.

Noticias de hace un parte de semanas mencionaban que Paul Levesque quería deshacerse de los eventos premium que se enfocaban en estipulaciones como Hell in the Cell y Money in the Bank. Este podría ser el inicio del fin del maletín.

En caso de ser descontinuado, podría ser algo permanente o temporal —quizá por un par de años—, para cuando regrese se sienta como algo fresco.