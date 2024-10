Se fue mal pero, ¿cómo recuerda Kevin Nash a TNA?

Anteriormente, Kevin Nash recordaba que se fue de TNA con un «a la mi*rda»: “Creo que… quiero decir, trabajé duro allí. Estaba en buena forma. Creo que lo de The Main Event Mafia podría haber sido, eso era dinero. Fue un mal movimiento dejar ir a Book [Booker T]. Una vez que Book se fue, dije: ‘A la mierd*, me voy’. Escuché que Book iba a estar en ese Royal Rumble y dije: ‘Mierd*, no sin mí’. Así que me teñí el cabello de negro, salí allí…».

► ¿Cómo recuerda Kevin Nash a TNA?

Ahora, el miembro del Salón de la Fama de WWE explica cómo vivió aquella época (2004-2011) en Kliq This.

“La pasé genial en TNA. Cuando me tocaba luchar, trabajaba duro. [Cuando le preguntaron cómo era el ambiente detrás de escena] Estaba colocado todo el tiempo [risas], así que no puedo hablar mucho sobre eso… estaba a unos 68 minutos de mi casa al set. Estaba contento en TNA. Cuando no tienes que subirte a un avión para trabajar para una empresa, hacía eventos en vivo para ellos, algunos PPVs aquí y allá, pero era muy agradable porque podías hacer todas tus otras cosas también. Podías trabajar en otros proyectos, y era un buen sueldo sólido y estable que cubría lo básico, y lo que ganabas aparte era extra. Además, podías hacer una película sin preocuparte de, ‘¿Me darán el tiempo libre?’ Era como, ‘Sí, sin problema’. Era genial. Ven y ve cuando quieras, haz tu trabajo. No te harás millonario, pero…».

En TNA, Kevin Nash fue dos veces Campeón de Leyendas y una Campeón Mundial en Parejas. Formó parte de la facción The Main Event Mafia con luchadores como Kurt Angle, Scott Steiner, Sting o Booker T.