¿Se exageró la situación de Britt Baker en AEW?

Unas horas atrás, publicamos en Súper Luchas un informe respecto a la situación de Britt Baker en AEW en el que leíamos frases como las siguientes:

« Ella podría haber terminado con AEW «.

«. « Una persona dijo que nadie quiere verla regresar, hablando del vestuario femenino «.

«. «La actitud actual es que Tony Khan está lo suficientemente harto«.

► ¿Se ha exagerado?

En cambio, ahora nos preguntamos si quizá todo ello fue una exageración, sin poner en duda dicha información, pero al mismo tiempo añadiendo la nueva, pues de eso se trata, de ir desentrañando el caso para acabar conociendo la verdad. En esta ocasión, los nuevos detalles provienen de Bryan Álvarez, del Wrestling Observer.

«Al hablar con varias personas dentro de AEW, las historias sobre Britt Baker que circulan hoy en Internet parecen estar muy exageradas. No está siendo utilizada actualmente y no parece haber planes inmediatos para ella, pero no hay nada que indique que haya terminado con la compañía.»

► Sin fecha de regreso

El último combate de Britt Baker fue una victoria sobre Penelope Ford en la edición del 13 de noviembre de 2024 de AEW Dynamite. Después del combate, Serena Deeb apareció en el escenario, y parecía que estaban construyendo una rivalidad entre ambas. Durante el segmento, se escuchó a Baker decir: «A nadie le importa», y posteriormente, Deeb usó una camiseta con la frase «Nobody Cares» durante su lucha en la edición del 7 de diciembre de AEW Collision. Sin embargo, ni Deeb ni Baker han luchado en AEW desde entonces.

Cabe mencionarse también que en el perfil de la «DMD» en IMDB no aparece ahora mismo ningún proyecto cinematográfico, televisivo o de streaming en el que estaría trabajando. Esto no quiere decir que no lo esté haciendo. La ex campeona mundial indicaba en diciembre que su ausencia se debía a que estaba filmando «algunas cosas divertidas» (no hace mucho se la veía en la serie ‘Cobra Kai’).