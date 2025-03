¿Se esperan varias salidas en AEW durante este mes?

Que AEW ha contratado a demasiados talentos en los tres últimos años, incluso teniendo cuatro horas semanales de televisión (y con el extra de otras dos para ROH), es una realidad indiscutible. Por ello resulta lógico que al final, antes o después, tal volumen no dé más de sí.

Carente de la mediaticidad de Malakai Black, Miro o Ricky Saints, esta semana ha pasado un poco desapercibido el nombre de Leyla Hirsch. Vinculada a ROH tras firmar con AEW en 2021, Hirsch nunca llegó a encontrar su sitio, aunque apuntara a tener mayor protagonismo cuando regresó de una grave lesión en 2023 y tuvo un excelente «Texas Death Match» con Diamante el pasado año durante Death Before Dishonor.

Ayer, según expuso PWInsider, el contrato de Hirsch concluyó sin una renovación, propuesta por ella misma, quien buscaba volver a ser agente libre. Hoy, la moscovita ya posee tal estatus.

Y parece que Leyla Hirsch podría ser sólo una de múltiples bajas en AEW de cara a los últimos coletazos del invierno. A raíz de su salida, Bryan Alvarez comentó lo siguiente ante los micrófonos de reciente edición del Wrestling Observer Live.

«Creo que no será la última vez que escuches esta historia en el mes de marzo. He escuchado que tal vez estén por venir algunas salidas… Ya sea de gente que despidan, o de gente cuyos contratos acaben y no se renueven. Creo que, la verdad es que contrataron a demasiada gente… Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que no será la última en los próximos 30 días».