Se encuentra grave El Mercenario, leyenda de la lucha libre veracruzana

La pandemia de covid-19 sigue su curso. No hace mucho le dio un primer golpe al gremio luchístico, y ahora, desafortunadamente tenemos que informar que se encuentra internado el veterano luchador Mercenario I. Sin embargo, a pesar de lo que se ha rumorado, el diagnóstico no es el de covid, sino neumonía, como nos informó vía telefónica su vástago, Hijo del Mercenario.

“Mi papa fue ingresado el viernes por una gripe muy fuerte que tenía desde hace un mes. Era para controlarla y sólo iba al medico general, pero empeoró. Al ingresar al hospital, le hicieron unas placas de los pulmones, y arrojaron que tiene unas flemas muy añejas. De inmediato le hicieron la prueba del covid, pero el diagnóstico fue una severa pulmonía, y lo del covid quedó descartado. De su clínica familiar, fue trasladado al Hospital Juárez, y el sábado que llegó fue subido a piso.

“Yo soy asmático, y por ello no he podido estar cerca de él en el hospital, pero estoy en contacto con mi hermano, quién me llamo, diciéndome que mi papá seguía grave. Afortunadamente pasó la noche del sábado, pero los médicos han dicho que está en alto riesgo".

► Se encuentra grave El Mercenario

Originario de Xalapa, Veracruz, Mercenario tuvo su época de auge en los años 80, cuando estuvo en la Ciudad de México como parte del elenco del Pavillón Azteca, siendo uno de los rudos más desalmados del elenco de los llamados "súper libres".

Uno de sus maestros fue Hércules Fenarli, maestro que impulsó la lucha en Xalapa, la llamada "Atenas de Veracruz". Fueron casi 48 años de profesional, pues debutó en abril de 1969 en Reynosa, Tamaulipas, haciendo pareja con El Angelito contra Estrella Sureña y El Romano. Al llegar a la Ciudad de México, pulieron su estilo, César Valentino y Felipe Ham Lee.

Para el año de 1973 ganó el título welter del Estado de Veracruz al derrotar a El Ermitaño. En 1982 fue cuando se integró al grupo de los súper libres, teniendo una gran rivalidad con Súper Ratón, con quien llegó a disputar el Campeonato Mundial de Peso Welter AWWA. Aunque fracaso en algunos intentos, poco tiempo después se hizo del título al derrotar a Popeye, luego de que el cinturón se encontrará vacante debido a la lesión de Chamaco Ramos. Poco tiempo después perdería el cetro ante Súper Ratón, pero nunca llegaron a la lucha decisiva de máscara contra máscara.

En esa misma década hizo equipo con Puma Balderrama y Barba Negra para formar la tercia de Los Mercenarios, con quién se hizo del Campeonato Mundial de Tríos AWWA, imponiendose a Tinieblas, El Fantasma y Halcón Dorado I.

Después de unas cuantas defensas, perdieron los cinturones frente a Súper Muñeco, Súper Ratón y Tigre de Bengala.

En Veracruz fue una gran estrella. Como muestra, este cartel de 1987, en Martínez de la Torre, donde, aliado a Nahur Kaliff, enfrentó a Blue Demon y Blue Demon Jr.

En los años 90 llegó a luchar en el Toreo de Cuatro Caminos, y se mantuvo activo hasta el 17 de diciembre de 2017, cuando dijo adiós de los encordados. Precisamente sus últimos rivales fueron Súper Muñeco y Súper Pinocho, los otrora Campeones de la Fantasía. Su legado ha sido continuado por sus dos hijos: Hijo del Mercenario y Mercenario Jr.

Deseamos su pronto recuperación.