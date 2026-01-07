Se desestima rumor sobre una conmoción cerebral de CM Punk

Durante la reciente edición de WWE RAW, CM Punk defendió con éxito el Campeonato Mundial de Peso Completo tras un intenso combate contra Bron Breakker, en el que su retador amenazó en varias ocasiones con destronarlo. Durante su desarrollo, el Campeón experimentó un susto cuando al lanzarse con un tope suicida experimentó un mal aterrizaje contra el piso luego de que su retador esquivara la maniobra, con la creencia inicial de que había sufrido una conmoción cerebral.

► CM Punk sufrió un incidente durante su lucha en WWE RAW

Precisamente, durante este martes circularon rumores de que el Campeón Mundial Peso Completo había sido sometido al protocolo de conmociones cerebrales tras su combate contra Bron Breakker en Raw el lunes. Sin embargo, esa noticia fue rápidamente desestimada gracias a que PWInsider proporcionó una actualización sobre el asunto, confirmando que no hay veracidad en estos rumores y que CM Punk salió del combate sin lesiones graves.

«Han corrido rumores todo el día de que el campeón mundial de peso Completo, CM Punk, fue incluido en el protocolo de conmociones cerebrales de la compañía tras el combate de anoche en Raw.

Se ha informado a PWInsider.com que esto es totalmente incorrecto.»

Tras su victoria del lunes, CM Punk hizo múltiples apariciones en los medios al día siguiente del combate, comenzando con una entrevista en el programa local Good Day New York de FOX el martes por la mañana, lo cual sería un indicativo de que el campeón se encontraba en buen estado a pesar del intenso combate contra Bron Breakker. Dicho esto, parece que la aparatosa caída que se vio durante la transmisión de WWE RAW, quedó solo en un susto.