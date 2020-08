¿Se desarrollará NXT TakeOver XXX en una nueva localidad?

Con el reciente añadido del encuentro entre Adam Cole y Pat McAfee ayer en horas de la tarde, el cartel para NXT TakeOver XXX tiene de momento tres encuentros confirmados:

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Io Shirai (c) vs. Dakota Kai

LUCHA DE ESCALERAS - CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Bronson Reed vs Damian Priest vs. 3 luchadores más por confirmar

Adam Cole vs Pat McAfee

Sin embargo, luego de los eventos del miércoles pasado en NXT, existen otras dos luchas que parecen encaminadas a concretarse en NXT TakeOver XXX: Keith Lee contra Karrion Kross por el Campeonato NXT y Rhea Ripley contra Mercedes Martinez en un mano a mano. Se espera que estos se oficialicen en las siguientes semanas.

► No está previsto cambio de sede para NXT TakeOver XXX

Hace pocos días, habíamos informado de que WWE está más inclinado a buscar ubicaciones fuera de Florida para SummerSlam 2020, con la finalidad de hacer algo especial con la ubicación de SummerSlam. Aunque no hay nada oficial, existe la posibilidad de que Atlantic City sea la sede del evento más importante en el verano para WWE. No obstante, esta situación podría no ser aplicable para NXT TakeOver XXX.

El reciente boletín del Wrestling Observer informa que a pesar de que SummerSlam posiblemente encuentre una nueva ubicación, el resto de los espectáculos programados previamente para el fin de semana de dicho PPV se llevarán a cabo en Florida.

"En este momento, los otros tres espectáculos se llevarán a cabo en Florida."

El mismo reporte indica que Vince McMahon quiere una apariencia diferente para la evento más grande del verano, y es probable que eso suceda; no obstante, no indica nada del resto de eventos, y no parecen tener mucho apuro considerando que aún no han contemplado recibir fanáticos durante las grabaciones.

"Si no hay fans, no hay necesidad inminente de anunciar una ubicación."

Con esto dicho, no sería nada sorprendente si NXT TakeOver: XXX se transmite desde Full Sail mientras que Raw y SmackDown se lleven a cabo en el Performance Center como siempre. Habrá que esperar el anuncio oficial de WWE respecto a las sedes de sus siguientes eventos, los cuales se llevarán a cabo en dos semanas.

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Friday Night SmackDown, que presentará un encuentro entre Matt Riddle y Sheamus. Además, Jeff Hardy enfrentará a King Corbin

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.