Backlash France ha quedado atrás, y ahora WWE está centrando su atención en los torneos de King and Queen del Ring, que culminarán en el evento premium del mismo nombre en Arabia Saudita el 25 de mayo, esto es, luego de tres semanas. Varias Superestrellas habían anunciado ya su participación pero no se habían confirmado los emparejamientos clasificatorios.

► Se conocen los representantes de RAW para King and Queen of the Ring

Durante la transmisión de Backlash France se revelaron los enfrentamientos clasificatorios que definirán a las Superestrellas que representen a Monday Night Raw para la final del torneo de King and Queen of the Ring. Los combates iniciarán este lunes y están definidos los ocho hombres y las ocho mujeres que buscarán llegar a Arabia Saudita por parte de la marca roja.

Precisamente, hace pocas horas se anunciaron los combates de la primera ronda. Por el lado varonil, tendremos a Gunther contra Sheamus, Drew McIntyre contra Finn Balor, Ricochet contra Ilja Dragunov y Kofi Kingston contra Rey Mysterio. Por el lado de las mujeres, Lyra Valkyria debutará en la marca roja en una lucha eliminatoria contra Asuka; además, veremos los combates de Iyo Sky contra Natalya, Zoey Stark contra Ivy Nile y Zelina Vega contra Shayna Baszler.

Curiosamente, de los últimos monarcas, allá por el 2021, veremos a Zelina Vega con la posibilidad de revalidar su victoria, no así a Xavier Woods, quien no ha sido considerado para el torneo de este año.

Con los elencos de Raw y SmackDown ya definidos tras el WWE Draft, se espera una configuración similar por el lado de SmackDown, de quienes solo están confirmados los nombres de LA Knight, Carmelo Hayes y Santos Escobar, como los participantes del torneo; sin embargo, estimamos que será cuestión de tiempo para conocer los enfrentamientos que se llevarán a cabo en la marca azul.