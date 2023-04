Se cree que Randy Orton no volverá a luchar pronto

El tributo a la figura de André el Gigante vía WWE ha decaído ostensiblemente de un tiempo a esta parte, aunque realmente su ganador nunca recibiera un impulso decisivo para su carrera. Y ya ni siquiera la empresa se molesta en esconderlo, pues ayer, fue Bobby Lashley, gladiador precisamente necesitado de pocos impulsos, quien salió victorioso de esa campal en memoria a “The Eighth Wonder of the World”.

Así que compuesto y aparentemente sin combate en WrestleMania 39, Lashley lanzó un reto abierto para el magno evento. Guante que algunos pensaban podría recoger Randy Orton, pero tal posibilidad queda diluida en las últimas horas por Dave Meltzer.

Just an update on Randy Orton. Don't expect him doing matches any time soon as he's a ways away from recovering from his back issues.