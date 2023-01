Se conocieron detalles de los contratos de Gallows y Anderson

De forma inesperada, Luke Gallows y Karl Anderson regresaron a la WWE en el pasado mes de octubre y se unieron a AJ Styles para combatir a The Judgment Day, reformando The OC, luego de que el dúo fuera despedido de manera sorpresiva en abril del 2020. Además, Anderson contó con la venia de Triple H para que pudiera defender su Campeonato de Peso Abierto NEVER en NJPW cuando ya estaba bajo contrato con WWE. No obstante, luego de la reciente lesión de Styles, los ex Campeones en Parejas han estado un tanto relegados.

► Gallows y Anderson firmaron contratos con WWE hasta el 2027

Fightful Select informó recientemente se dice que los ex Campeones en parejas firmaron acuerdos de cinco años que vencen a finales del 2027. Según los informes, sus acuerdos son diferentes de los de otras Superestrellas que volvieron a firmar con la compañía después de que Triple H se hizo cargo como Director de Contenido de la WWE. Según el referido informe, se dice que otros recontratados fueron firmados por tres años.

Fightful Select también señaló que la razón de los contratos extendidos se debe al propio Triple H. En el 2019, cuando sus contratos estaban llegando a su fin, Triple H intentó ayudar en la negociación para firmarlos por otros cinco años y garantizar su permanencia en WWE, en lugar de unirse a AEW, NJPW o Impact Wrestling. Además, cuando fueron despedidos, la misma fuente citó que “Triple H se sintió mal porque fueron despedidos prematuramente”. Evidentemente, cuando surgió la oportunidad de traerlos nuevamente y The Good Brothers se convirtieron en agentes libres, The Game hizo las gestiones necesarias.