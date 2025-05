Se confirman participanes de Anarchy in the Arena, incluidas dos mujeres

En la más reciente edición de AEW Dynamite, se confirmó una de las luchas más esperadas y caóticas del año: Anarchy in the Arena. La lucha, que se celebrará en Double or Nothing 2025, contará con doce participantes, marcando un récord en la historia de este tipo de combate. Además, será la primera vez que tendrá participación mixta, con luchadores y luchadoras compartiendo el ring en un entorno sin reglas.

La noticia se confirmó luego de un evento estelar explosivo en Dynamite, donde The Opps (Samoa Joe, Swerve Strickland y Powerhouse Hobbs), actuales Campeones Mundiales de Tríos, derrotaron a Jon Moxley y The Young Bucks. Sin embargo, la situación se salió de control tras el combate, cuando los Death Riders irrumpieron para atacar a los campeones.

► Una campal en AEW

El caos creció con el sorpresivo regreso de Katsuyori Shibata, quien neutralizó momentáneamente a los agresores. No obstante, Marina Shafir lo detuvo con un golpe bajo. Willow Nightingale también apareció para equilibrar la balanza, derribando a Shafir en ringside. Finalmente, Kenny Omega hizo su entrada, atacando tanto a los Death Riders como a The Young Bucks, avivando aún más la tensión.

El clímax llegó cuando Omega estuvo a punto de arrojar a Matthew Jackson sobre una mesa, pero fue Claudio Castagnoli quien intervino a tiempo, dejando la situación al borde del desastre total.

Minutos más tarde, AEW hizo oficial lo que ya parecía inevitable: todos los involucrados formarán parte de Anarchy in the Arena.

Equipo 1:

Kenny Omega

Swerve Strickland

Willow Nightingale

Samoa Joe

Powerhouse Hobbs

Katsuyori Shibata

Equipo 2:

Tras el combate, se enfrentaron nuevamente en una auténtica batalla campal, que parecía que no tendría final.

AEW Double or Nothing se celebrará el domingo 25 de mayo de 2025 en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. El evento podrá disfrutarse en vivo desde la arena o a través de la plataforma AEW Plus en Triller TV.