Y aunque grabado con anterioridad, el epílogo del más reciente episodio de iMPACT! cerró con Santana dirigiéndose a Santino Marella para pedirle ser añadido a la lucha por el Campeonato Mundial TNA en Slammiversary. Una demanda concedida, pues en las últimas horas la empresa ha revelado que ahora, Trick Williams defenderá dicha presea ante Joe Hendry y Santana.

Con esta importante actualización que nos ocupa, el menú que provisionalmente presenta TNA Slammiversary 2025, a celebrarse el 20 de julio desde la UBS Arena en Elmont (New York, EEUU), luce así.

BREAKING: @milanmiracle has listened to the fans and @Santana_Proud has been added to the TNA World Title match at #TNASlammiversary. It will now be @_trickwilliams vs. @joehendry vs. Mike Santana for the TNA World Title LIVE on PPV and TNA+ on July 20 at the UBS Arena on Long… pic.twitter.com/kS10NCI9np

