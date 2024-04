La rivalidad que mantienen The Acclaimed y Billy Gunn con The Bang Bang Gang no está recibiendo muy positivas críticas por parte de seguidores y analistas, quienes coinciden en señalar que ninguno de los implicados saca algo positivo de ella.

Revelador, así, que AEW decida incluirla en la previa de AEW Dynasty y no en el cartel principal del PPV, con el intríngulis, resuelto ayer, sobre una cuestión relativo al combate.

AEW expuso que el choque entre facciones tendría sobre la mesa el Campeonato Mundial de Tríos AEW y su homólogo de ROH, y anoche, durante la rueda de prensa previa a Dynasty, Tony Khan confirmó que los ganadores serán Campeones Mundiales Indiscutibles de Tríos.

Poco resta ya para la celebración de AEW Dynasty, este domingo 21 de abril, desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU). Y su menú luchístico luce de la siguiente manera.

[ZERO HOUR]

#AEWDynasty ZERO HOUR THIS SUNDAY!



WINNER TAKES ALL!

The Acclaimed & Daddy Ass (c) vs. Bullet Club Gold (c)



It's TITLES for TITLES when #AEW World Trios Champs @realbillygunn @bowens_official @PlatinumMax face #ROH World 6-Man Tag Champs @JayWhiteNZ @theaustingunn @coltengunn! pic.twitter.com/jm7STisn43