Se confirma primera aprición de John Cena como ex luchador

Este sábado presenciamos el último combate en la ilustre carrera de John Cena, que tuvo como última escena al 17 veces Campeón Mundial rindiéndose ante la llave de Gunther en el reciente Saturday Night’s Main Event. Esta decisión sigue generando controversia, ya que algunos fans la ven como un gesto simbólico y un pase de antorcha, mientras que otros simplemente están furiosos porque sostienen que Cena debió haberse llevado el triunfo.

► John Cena será el siguiente invitado de Cody Rhodes

Antes de retirarse, John Cena afirmó que seguiría trabajando con la WWE en un rol no relacionado con la lucha libre, e incluso se conoció que firmó un contrato de cinco años como embajador de la compañía. Pero eso no es todo, ya que solo días después de haber colgado las botas, ya se conoce la primera aparición en público del 17 veces Campeón Mundial, en calidad de ex luchador.

Cody Rhodes confirmó que John Cena será el próximo invitado en el podcast «¿What do you wanna talk about?». El episodio se estrenará este jueves en el canal de YouTube de la WWE.

«Por PRIMERA VEZ desde su retiro del ring… John Cena nos acompaña en #WhatDoYouWannaTalkAbout MAÑANA.»

Joh Cena ya ha declarado que en sus futuras apariciones en la WWE usará traje en lugar de su atuendo como luchador, dejando muy en claro que no habrá vuelta atrás en su retiro, aunque solo el tiempo dirá cuánto tiempo pasará hasta que vuelva a aparecer en un evento de la WWE por cualquier motivo.