Tras lo sucedido en el Royal Rumble varonil de este año, donde Brock Lesnar y Oba Femi tuvieron un mano a mano, con «The Beast Incarnate» eliminando a»The Ruler», muchos fans especulan que el siguiente paso sería un duelo individual entre ellos en WWE WrestleMania 42 en Las Vegas. Según informes recientes, ese combate individual es una posibilidad en el escenario más importante de la WWE, pero hasta esta semana, no era algo seguro en los planes internos, e incluso Lesnar no ha aparecido en pantallas desde entonces.

► Inicia la ruta hacia WrestleMania 42 para Brock Lesnar

Brock Lesnar ya está oficialmente en la agenda para su próxima aparición en la WWE, tras una su participación en el evento en vivo Royal Rumble Premium. Así lo anunció WWE en su cuenta de X el 11 de febrero de 2026, indicando que La Bestia regresará a la televisión en la edición del 23 de febrero de Monday Night RAW, en vivo desde el State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

«¡ANUNCIO! ¡La Bestia Brock Lesnar EN VIVO en Raw en Atlanta, UNA SEMANA a partir del lunes!».

Este anuncio llega justo después del inicio de la temporada de WrestleMania, y los fans ya especulan si el regreso de Lesnar a RAW significa que un combate en WrestleMania 42 está asegurado.

Al respecto, según indicó Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio, el rumoreado combate de Lesnar con Oba Femi aún no está decidido, pese a la interacción que tuvieron durante la última edición del Royal Rumble.

“Por cierto, eso no es 100% seguro… podría pasar. No digo que no vaya a pasar. Solo digo que me dijeron que este no es 100% seguro, y ese fue el combate de Lesnar y Oba Femi”.

En el Rumble, Femi entró como número uno y duró casi 40 minutos antes de ser eliminado por Lesnar, quien fue eliminado posteriormente por por Cody Rhodes y LA Knight. Ahora con el regreso de La Bestia a las pantallas, y considerando que tiene participaciones limitadas, es posible que ya se empeiece a gestar los primeros pasos en lo que será su combate de WrestleMania 42.