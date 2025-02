El inglés Leon Edwards sigue en la cartelera del UFC Londres el mes que viene, pero tiene un nuevo rival en el evento principal del Fight Night.

Originalmente programado frente a Jack Della Maddalena, Edwards (22-4, 1NC) se enfrentará ahora a Sean Brady (17-1) en el O2 Arena el 22 de marzo de 2025. El director ejecutivo y presidente de la UFC, Dana White, anunció la noticia esta semana a través de Instagram Live, con el cambio como resultado del cambio de Maddalena al evento principal del UFC 315 frente a Belal Muhammad.

Los responsables de la UFC confirmaron posteriormente la noticia. Edwards, ex campeón del peso welter que busca recuperarse de su derrota contra Muhammad, es el número uno de la división de 170 libras de la UFC.

Antes de perder el oro, «Rocky» había ganado una docena de peleas bajo la bandera de la UFC, en las que se mezcló una pelea sin resultado contra Muhammad en su primera pelea. Entre los nombres que Edwards superó en esa impresionante racha se encontraban Cowboy Cerrone, Gunnar Nelson, Rafael dos Anjos, Kamaru Usman y Colby Covington.

Edwards derrotó a Usman para ganar el campeonato del peso welter de la UFC en 2022 con una patada en la cabeza en el quinto asalto. Luego lo defendió en una revancha inmediata, así como en su pelea con Covington en UFC 296 en diciembre de 2023.

Sean Brady, número 5 del ranking, viene de victorias consecutivas sobre Gilbert Burns y Kelvin Gastelum. Su rival más duro en los últimos años ha sido la actividad, o la falta de ella. Brady ha peleado sólo una vez al año los tres últimos años consecutivos.

El UFC Londres de este año tendrá lugar en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, el 22 de marzo de 2025. La tarjeta de peleas, según se ha informado, se desglosa de la siguiente manera:

CARTEL PRINCIPAL

Leon Edwards vs Sean Brady

Jan Blachowicz vs Carlos Ulberg

Gunnar Nelson vs Kevin Holland

Molly McCann vs Istela Nunes

Jordan Vucenic vs Chris Duncan

Nathaniel Wood vs Morgan Charriere

CARTEL PRELIMINAR

Jai Herbert vs Chris Padilla

Lone’er Kavanagh vs Felipe Dos Santos

Marcin Tybura vs Mick Parkin

Christian Leroy Duncan vs Andrey Pulyaev

Shauna Bannon vs Puja Tomar

Nathan Fletcher vs Caolan Loughran