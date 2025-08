Se confirma la siguiente aparición de John Cena

En el estelar de la segunda noche de SummerSlam 2025, vimos literalmente una guerra entre John Cena y Cody Rhodes, con The American Nightmare recuperando el Campeonato Indisputable WWE, aunque no lo tuvo nada fácil ya que Cena nos brindó su mejor combate de la historia reciente mientras recuperó el apoyo del público. Sin embargo, las sorpresas no culminarían allí, ya que Brock Lesnar regresó por primera vez en dos años para atacar con un F5 al 17 veces Campeón Mundial.

► El calendario restante de la gira de retiro de John Cena

Tras los reciente eventos en SummerSlam, los fanáticos no tendrán que esperar mucho para ver a Cena de vuelta en la programación de la WWE, ya que durante el reciente Monday Night Raw, Michael Cole reveló que el 17 veces Campeón Mundial estará en el episodio del 8 de agosto de SmackDown, lo cual marcará su primera aparición tras perder su título. Seguramente Cena se referirá a su brutal combate contra Cody Rhodes, así como el posterior ataque de Brock Lesnar, quien probablemente sea su siguiente adversario.

Tras SummerSlam, John Cena ya cuenta solo con 12 fechas pendientes en su gira de retiro, que inicialmente contemplaba 36 apariciones. Una de ellas será este viernes, y también existen otras ocho fechas confirmadas, con lo cual restarían solo tres fechas por conocer, siendo el mes de diciembre su última aparición, en un día todavía por confirmar. De acuerdo con Fightful, este es el calendario confirmado restante para el 17 veces Campeón Mundial:

8 de agosto: SmackDown en Montreal, Canadá

22 de agosto: SmackDown en Dublin, Irlanda

29 de agosto: SmackDown en Lyon, France

31 de agosto: Clash in Paris, en Paris, Francia

5 de septiembre: SmackDown en Chicago, Illinois

15 de septiembre: Raw en Springfield, Massachussetts

11 de octubre: Crown Jewel en Perth, Australia

29 de noviembre: Survivor Series WarGames, en San Diego

Survivor Series WarGames, en San Diego Diciembre: Lucha de retiro, en fecha y lugar por confirmar.