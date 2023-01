The Bloodline hizo de WWE su patio de recreo particular en 2022. Y tal dinámica continúa por ahora en 2023. Nunca antes una facción había acaparado todos los títulos individuales y colectivos más importantes de la empresa, unificándolos de manera informal.

Aunque de momento no hay constancia de que Roman Reigns vaya a defender el Campeonato WWE o el Universal por separado, mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha ya apuntó que la unificación de The Usos podría concluir pronto.

Y es que mientras hace dos semanas Sheamus y Drew McIntyre enfrentaron a los samoanos por ambos cetros pero buscarán de nuevo una tentativa sólo por el de la marca azul, ayer se hizo oficial que Jimmy y Jey Uso defenderán el Campeonato de Parejas Raw ante The Judgment Day el próximo lunes.

Antes del inicio de Monday Night Raw, Dave Meltzer se encargó de aclarar en la última “Daily Update” de F4WOnline.com que, vía Triple H, de aquí en adelante no hablaremos más de Campeonato Indisputable de Parejas WWE.

El detalle de “para esta semana” nos hace pensar en algo provisional. No sabemos si relacionado con el hecho de que Vince McMahon estaría buscando recuperar el control creativo de WWE, pues supimos de ciertas sugerencias del veterano promotor a su regreso a las oficinas. Si bien, según Ringside News, no fueron tenidas en cuenta.

Ayer, HHH reunió de nuevo a los talentos como previa a Raw, y “The Game” reincidió en la negativa de cualquier injerencia por parte de su yerno sobre el producto final. Con todo, numerosos fans estimaron que el episodio de la marca roja lució sospechosamente “McMahonesco”.

Who ya got next Monday?!#WWERaw pic.twitter.com/0894QlruUp

— WWE (@WWE) January 17, 2023