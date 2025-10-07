Se confirma la salida de WWE de Santos Escobar

Ayer, Fightful reportó que el contrato de WWE con Santos Escobar expiraría a medianoche, y que todo apuntaba a que el luchador cerraría una etapa al no renovarse dicho acuerdo.

Hoy, como pueden comprobar en la web oficial de la compañía, Escobar, dentro del apartado «Superstars», ahora figura dentro del apartado «Alumni».

► Otro «Rey Mysterio» fallido

A raíz de esta salida, vuelve a estar candente el tema de si WWE logrará encontrar una nueva figura latina de la trascendencia de Rey Mysterio. Por cualidades, desde luego, Escobar pudo serlo, cuando hizo su gran debut sobre NXT, enmascarado de nuevo, luego de perder su tapa allá dos años atrás, iniciando poco después Legado del Fantasma.

Por entonces, el azteca hizo una interesante declaración de intenciones.

«[…] Siempre quise ser el Hijo del Fantasma en ese gran torneo de pesos crucero de WWE. Creo que así volví a presentar a la lucha libre como algo muy a tener en cuenta en WWE, porque creo que en los últimos tiempos lo han malinterpretado. La lucha libre mexicana no se trata de unos tipos enmascarados saltando de lado a lado […]».

Escobar empezó con muy buen pie bajo los focos de WWE, pero una vez sobre el «main roster» su adhesión a LWO fue el principio de su fin, pues quedó convertido en mero gregario, en actor secundario… precisamente en favor de que Rey Mysterio siguiera robándose los focos.

Una fijación de WWE (y de los seguidores) por «The Master of 619» que de resultas luce contraproducente. Su sombra sigue siendo demasiado alargada para cualquier nuevo talento que aspire a sucederle. Dominik Mysterio, aunque pueda considerarse un éxito de construcción para WWE, ha necesitado apoyarse en su padre y Eddie Guerrero (la otra gran referencia latina). Por otra parte, la edad de Escobar tampoco ayudó, pues hizo su debut en WWE ya con 36 años. Como última y odiosa comparación, Mysterio firmó con el entonces Imperio McMahon con 27 primaveras.