Se confirma la salida de AEW de Ricky Starks

La web oficial que regenta AEW y concretamente su apartado «Roster» están siendo el centro de los focos hoy para la comunidad luchística de internet, por revelador sobre el futuro de ciertos talentos.

Y es que además de Malakai Black, en las últimas horas tampoco figuran ya allí Miro y Ricky Starks. Mientras el búlgaro llegó a un acuerdo con la empresa para rescindir su contrato, PWInsider no había podido confirmar lo mismo en el caso de Starks. Hasta ahora.

Hace tiempo que realmente Ricky Starks dejó de lucir como competidor de AEW, pues no lucha en la compañía desde el episodio de Collision del pasado 30 de marzo, cayendo, junto a Big Bill, ante Top Flight. A la postre, ahora lo confirmamos, su último combate en AEW.

«Absolute» debutó allí durante el capítulo de Dynamite del 17 de junio de 2020, en respuesta a un reto abierto de Cody Rhodes por el Campeonato TNT. Aquella actuación le hizo ganarse un contrato y una considerable exposición (con un reinado como Campeón FTW y otro como Campeón Mundial de Parejas junto a Big Bill), un tanto lastrada como consecuencia de varias lesiones y presuntos conflictos tras bambalinas en el último año que lo llevaron a desaparecer de las pantallas.

La situación se tornó definitivamente hostil cuando Starks quiso aparecer —en teoría sin permiso— por GCW para hacer público su descontento. Ya el mes pasado, el gladiador solicitó de manera formal su rescisión, que finalmente le ha sido concedida, entre prolongados rumores de una marcha a WWE.

