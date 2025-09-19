Se confirma la lucha que abrirá Wrestlepalooza 2025

Este sábado 20 de septiembre de 2025 WWE iniciará una nueva era en la transmisión de sus eventos premium en vivo con Wrestlepalooza, que será el primero que se transmita a través de la cadena ESPN en los Estados Unidos, con quien la compañía suscribió un lucrativo acuerdo. Los fanáticos del resto del mundo los fanáticos podrán continuar viendo el evento por Netflix.

► John Cena vs Brock Lesnar abrirá Wrestlepalooza

El cartel de Wrestlepalooza está cargado de combates de alto perfil, y alguno de ellos tiene el potencial para cerrar el evento, aunque en este punto no se conozca cuál vaya a cumplir este rol. Sin embargo, Pat McAfee acaba de revelar en la edición del jueves de «The Pat McAfee Show», que el combate entre John Cena vs. Brock Lesnar será el que abra el evento y el primero que inaugurará la era entre ESPN y WWE.

“Ese combate tendrá lugar al comienzo del show. Iniciando la era ESPN-WWE con John Cena contra Brock Lesnar. Qué forma de empezar la mejor sociedad que he visto, con dos de los más grandes de todos los tiempos”

El anuncio sorprende un poco después de que Joe Tessitore revelara inicialmente en ESPN que Cena y Lesnar protagonizarían el estelar del evento, en lo que iba a ser la primera aparición en el ring de «La Bestia» desde 2023. Este sábado también marcará la primera vez que Cena y Lesnar compitan en un mano a mano desde el 2014, siendo tan solo el tercer evento premium de este año que no tendrá a John Cena en el evento principal. Esto deja la vía libre para que la lucha de relevos mixtos entre CM Punk y AJ Lee contra Seth Rollins y Becky Lynch cierre el evento.

Recordamos el cartel completo que tendrá Wrestlepalooza, y cuya cobertura podrán seguir por SÚPER LUCHAS: