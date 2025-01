Se confirma la lesión: JD McDonagh, dos meses fuera

Anteriormente, publicábamos en Súper Luchas que JD McDonagh fue llevado al hospital después de su combate contra The Viking Raiders en WWE Raw donde él y Dominik Mysterio intentaron sin éxito ganar el Campeonato Mundial en Parejas. A pesar de un momento notable en el que se golpeó el cuello contra la mesa de comentaristas, la principal preocupación eran las costillas del luchador, a quien se le pudo ver siendo atendido justo al abandonar el escenario.

En una nueva actualización, el propio «Irish Axe» confirma que está lesionado y necesitará un par de meses para recuperarse:

«Primero que nada, gracias a todos por los mensajes y la preocupación. Estoy bien.

Tengo un par de costillas rotas y un pulmón perforado, así que estaré fuera por un par de meses. Considerando todo, podría haber sido mucho peor, así que estoy agradecido por eso.

Nos vemos pronto».

First off, thanks to everyone for the messages and the concern. I’m good.

I’ve got a couple of broken ribs and a punctured lung, so I’m going to be out for a couple months. All things considered, it could have been a lot worse, so I’m grateful for that.

See ya in a bit. 🤘🏻

— JD McDonagh (@jd_mcdonagh) January 28, 2025