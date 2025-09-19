Ya conoceríamos la fecha de regreso de Wade Barrett

En el episodio del 5 de septiembre de SmackDown, la WWE confirmó que Michael Cole y Corey Graves formarán el equipo permanente de comentaristas tanto de Raw como de SmackDown, con Joe Tessitore dejando temporalmente su puesto para cubrir el fútbol americano universitario, y con Wade Barrett ausentándose unas semanas.

► Wade Barrett pidió un tiempo libre a la WWE

Tras conocerse de la ausencia de Wade Barrett, surgieron las especulaciones en Internet en torno a que había sido suspendido o despedido; sin embargo, el propio comentarista salió al paso a desmentirlos, mencionando que había solicitado a la compañía un par de semanas de vacaciones,

Según un nuevo informe de PWInsider Elite, el ex Campeón Intercontinental WWE se encuentra, de hecho, fuera de la WWE por petición propia, sin precisar una fecha de regreso; sin embargo, agregó figura en el equipo de comentaristas del próximo WrestlePalooza, junto a Michael Cole y Pat McAfee. La compañía todavía no ha hecho oficial el anuncio.

El anuncio de que Corey Graves reemplazaría a Wade Barrett en el futuro próximo se hizo durante el episodio de RAW del 8 de septiembre. Recordeos que Graves había estado previamente un tiempo en NXT, pero logró volver al elenco principal a raíz de la ausencia de Pat McAfee y el propio Barrett, y se desconoce si seguirá en la marca roja una vez que el ex Campeón Intercontinental retome sus funciones habituales.

Wrestlepalooza tendrá lugar este sábado 20 de septiembre desde Indianápolis, y será el primero que se transmita a través de la cadena ESPN en los Estados Unidos, con quien la compañía suscribió un lucrativo acuerdo. Los fanáticos del resto del mundo los fanáticos podrán continuar viendo el evento por Netflix.