Se confirma la fecha de regreso de Pat McAfee a WWE

A finales de junio Pat McAfee anunciaba que dejaba la mesa de comentarios de WWE debido a que se encontraba agotado, aunque luego se mostró molesto con los fanáticos que se burlaban de él por el motivo que dejó, aunque era evidente que no tenía previsto regresar mientras se enfocaba en sus otros proyectos personales, algo que la compañía ya lo tenía previsto.

► Pat McAfee regresa a WWE en Wrestlepalooza

Mientras continuaban las especulaciones sobre el regreso (o no regreso) de Pat McAfee a la mesa de comentaristas, Triple H ya ha confirmado durante una entrevista con ESPN, que el comentarista regresará a Wrestlepalooza el 20 de septiembre. El evento se llevará a cabo en Indianápolis, ciudad natal de McAfee, y señaló que McAfee es como de la familia para la WWE, y que estará allí para alegrar el lugar, prometiendo una noche emocionante.

“A principios del 20 de septiembre, Wrestlepalooza en la casa del inigualable Pat McAfee, que es como de la familia para nosotros. Pat estará allí. Va a alegrar el lugar. Va a ser emocionante. Indianápolis”.

Se desconoce si tras la aparición de Pat McAfee en Wrestlepalooza será de una sola noche o si retomará su labor semanal en WWE; no obstante esta posibilidad luce un tanto difícil considerando que la temporada de fútbol americano (universitario y profesional) se acerca, y McAfee suele participar en programas relacionados a este deporte. En todo caso, tampoco sería un problema mayor para la WWE, puesto que la ausencia del ex NFL en Monday Night RAW fue cubierta por Corey Graves.

Hasta el momento, no hay ningún combate confirmado para Wrestlepalooza, pero se rumora que podría ser encabezado por dos grandes duelos: Cody Rhodes vs. Drew McIntyre y John Cena vs. Brock Lesnar.