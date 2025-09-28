Se confirma fecha y sede de Héroes Inmortales 2025

Lucha Libre AAA Worldwide ha confirmado oficialmente que su próximo evento magno, Héroes Inmortales 2025, se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. El evento promete acción intensa, rivalidades encendidas y momentos históricos en honor al legado de Antonio Peña.

Durante el evento realizado en la Ciudad de México se confirmó el siguiente evento magno después de Triplemanía XXXIII, el cual será en la capital mexicana.

Estos combates ya han sido confirmados por AAA y se espera que se agreguen más encuentros a medida que se acerque la fecha del evento. Los boletos están disponibles en línea, brindando a los aficionados la oportunidad de vivir de cerca uno de los espectáculos más esperados del año.

