Se confirma el torneo por el Campeonato Femenil de Parejas AEW

All Elite Wrestling hizo oficial el torneo para coronar a las primeras monarcas femeniles en pareja de la compañía. Tras su triunfo en el combate de cuatro esquinas, Jamie Hayter y Queen Aminata fueron las primeras en asegurar su lugar en la primera ronda y, además, eligieron a sus rivales: Julia Hart y Skye Blue.
El torneo marcará un hito en la división femenil de AEW, al reunir a algunas de las competidoras más destacadas de la empresa y a figuras internacionales que buscan hacer historia dentro de la compañía.
► Torneo por el Campeonato de Parejas Femenil de AEW
Fue así que así quedaron los combates de la primera ronda del torneo.
- Jamie Hayter y Queen Aminata vs. Julia Hart y Skye Blue
- Harley Cameron y Willow Nightingale vs. Mercedes Moné y Athena
- Alex Windsor y Riho vs. Mina Shirakawa y Toni Storm
- Megan Bayne y Penélope Ford vs. Tay Melo y Anna Jay
► ¿Qué pasará ahora?
AEW promete que el torneo bastante interesante, donde ocho equipos intentarán convertirse en el conjunto campeón inaugural de este título.