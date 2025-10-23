Se confirma el torneo por el Campeonato Femenil de Parejas AEW

All Elite Wrestling hizo oficial el torneo para coronar a las primeras monarcas femeniles en pareja de la compañía. Tras su triunfo en el combate de cuatro esquinas, Jamie Hayter y Queen Aminata fueron las primeras en asegurar su lugar en la primera ronda y, además, eligieron a sus rivales: Julia Hart y Skye Blue.

El torneo marcará un hito en la división femenil de AEW, al reunir a algunas de las competidoras más destacadas de la empresa y a figuras internacionales que buscan hacer historia dentro de la compañía.

► Torneo por el Campeonato de Parejas Femenil de AEW

Fue así que así quedaron los combates de la primera ronda del torneo.

► ¿Qué pasará ahora?

AEW promete que el torneo bastante interesante, donde ocho equipos intentarán convertirse en el conjunto campeón inaugural de este título.