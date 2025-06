Se confirma el regreso de Asuka tras su lesión

Asuka no ha luchado desde el 3 de mayo de 2024, cuando formó equipo con Kairi Sane y Dakota Kai en una lucha de seis mujeres en SmackDown. Desde entonces, ha estado fuera de acción recuperándose de una lesión de rodilla, que incluso la hizo perderse WrestleMania 41 cuando muchos fanáticos tenían la esperanza de verla de vuelta allí.

► Asuka estuvo más de un año fuera de acción

En la reciente edición de Monday Night RAW, WWE confirmó oficialmente el regreso de Asuka, quien formará parte de las eliminatorias para el torneo Queen of the Ring, que culmina en Night of Champions en Arabia Saudita. Al inicio del programa se reveló su nombre dentro de una de las llaves clasificatorias, donde competirá contra Stephanie Vaquer, Raquel Rodríguez e Ivy Nile por un cupo en las semifinales del torneo.

Sin embargo, a pesar de que WWE «arruinó» la sorpresa del regreso de Asuka, igual le dedicó un tiempo en el programa para poner un video promocional que incluyó los mejores momentos en la carrera de la «Emperatriz del mañana», e indicando que volverá a luchar el próximo lunes en RAW.

«El próximo lunes. Queen of the Ring. La Emperatriz regresa«

Ahora que se ha confirmado el regreso de Asuka, la división femenil de RAW se fortalece aún más, considerando que ya había sufrido un gran refuerzo con las recién llegadas Roxanne Pérez y Stephanie Vaquer. Ahora resta por ver si la ex Campeona puede salir victoriosa en su primer combate en más de un año.