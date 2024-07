Se confirma el estelar de SummerSlam 2024

Jacob Fatu ha irrumpido con mucha fuerza en el panorama de WWE, tras su impactante debut donde defenestró a todo el que le puso por delante y la confirmación de su poderío en Money in the Bank, donde supuso el «MVP» de The Bloodline para la victoria de los samoanos contra Cody Rhodes, Randy Orton y Kevin Owens.

Hoy, Fatu es el miembro de The Bloodline más en boga, y el más atrayente a ojos de los seguidores, pero WWE quiere reservarse un duelo entre el ex-MLW y Rhodes. Y como ya informamos, a cambio «The American Nightmare» defenderá en SummerSlam el Campeonato Indiscutible ante Solo Sikoa, el autoproclamado nuevo «Tribal Chief».

Un duelo oficializado anoche, consecuencia de que el propio Rhodes lo propusiera y acabara llevándose, junto a Randy Orton, otra paliza cortesía de The Bloodline en el cierre de Friday Night SmackDown.

El 3 de agosto, desde el Cleveland Browns Stadium de Cleveland (Ohio, EEUU), WWE presentará SummerSlam, evento premium que por ahora presenta el siguiente menú luchístico.

Buckle up for The Biggest Event of the Summer.#SummerSlam streams LIVE from Cleveland @Browns Stadium on Aug. 3, 7e/4p @peacock @WWENetwork pic.twitter.com/EYTmQhJ1KQ