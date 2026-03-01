Llevamos dos meses sin un evento de pago por visión de AEW. Y aunque la empresa se ha encargado bastante bien de compensarlo con varios shows televisivos sobresalientes, realmente nada puede compararse a una gran cita como la que veremos en dos semanas, Revolution, para la que hay concretado nuevo punto, tras el más reciente episodio de Collision.
Ya el miércoles en Dynamite fue sugerida, pero anoche tuvimos la oficialización: Bandido y Andrade se batirán el cobre en Revolution; emparejamiento inédito hasta ahora. Sin embargo, parece que el Campeonato Mundial ROH que ostenta el enmascarado, y cuya última defensa se remonta a Final Battle 2025, no estará sobre la mesa.
Tal vez durante los próximos días este duelo acabe por tener carácter titular, considerando lo positivo que resultaría ahora mismo para ROH contar con exposición dentro de un PPV de AEW, cuando se rumorea que pronto podría iniciar nueva andadura televisiva.
► AEW Revolution 2026: cartel actualizado
Así luce por ahora el menú que presentará AEW Revolution 2026 el próximo 15 de marzo, desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU).
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, TEXAS DEATH MATCH: MJF (c) vs. «Hangman» Adam Page
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. The Young Bucks
- CAMPEONATO CONTINENTAL, LUCHA SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita
- Bandido vs. Andrade
