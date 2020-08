Se completa el cartel de NXT TakeOver: XXX

Triple H hace tiempo que encontró la fórmula para diseñar buenos shows semanales de NXT, y esto no ha cambiado con las "Wednesday Night Wars". Y precisamente la pasada noche, sin competencia de AEW Dynamite en TNT, "The Game" tuvo la oportunidad de ofrecer algo distinto al típico episodio previo a un TakeOver. Pero volvimos a ver la misma fórmula; si bien pulquérrima en cuanto a producción y calidad de combates, diría que conservadora en comparación a la ofrecida por los Élite cada miércoles (esta semana, el sábado).

A excepción del careo entre Adam Cole y Pat McAfee, que la verdad me sorprendió gratamente, los puntos que debían definir el cartel de NXT TakeOver: XXX lucieron correctos, aunque nada originales, teniendo en cuenta que, según HHH, ese próximo especial será el más grande de la historia de la marca dorada de WWE.

En el primer duelo clasificatorio para la lucha de escaleras, Johnny Gargano tumbó al mastodonte Ridge Holland (no sin antes recibir un mal ejecutado Powerslam que casi acaba con su carrera, lo que provocó la edición del encuentro) gracias a la ayuda de Candice LeRae.

"All Heart" isn't just a catchphrase.



You only lose when you quit and I got a Ladder match to win in 3 days. 🙃 #NXTTakeOver pic.twitter.com/SKZdMC0anE