Se completa el cartel de AEW Double or Nothing 2025

Cuando AEW Collision se emite en su jornada habitual, sábado, y la empresa Élite celebra PPV en domingo, a menudo algunas concreciones para la gran cita de pago se dan con escaso tiempo de asimilación, dado el lapso de 24 horas entre shows. Pero esta semana habrá más tiempo de cara a trazar quinielas, pues Collision se emitió anoche.

Y allí, AEW acabó por desvelar todos los encuentros que presentará Double or Nothing 2025 y su previa, con dos últimos añadidos.

El primero, un choque de tercias entre Paragon (Adam Cole, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) y la Don Callis Family (Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher y Josh Alexander), consecuencia de que los rudos atacaran a Jay Lethal luego de que este cayera derrotado ante Fletcher.

Como punto de la «Zero Hour», Megan Bayne y Penelope Ford irán contra Anna Jay y Harley Cameron, dando continuidad a las hostialidades que estas gladiadoras se guardan.

Así pues, el menú que presenta Double or Nothing el domingo, desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU), queda aparentemente completo.

[ZERO HOUR]

THIS SUNDAY on the #AEWDoN Buy-In, @meganbayne and @thePenelopeFord will go head-to-head against @annajay___ and @harleycameron_!



