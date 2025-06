Se cancelaron planes para Nikki Bella en el reciente WWE RAW

En el reciente Monday Night Raw, Liv Morgan se enfrentó ante Kairi Sane, pero el combate no duró ni un minuto siquiera, ya que tras recibir una maniobra de rutina de esta última, Morgan tuvo problemas en su aterrizaje y aparentemente sufrió una dislocación de hombro, lo que provocó que el árbitro decretara el final del combate mientras el personal médico de la WWE acompañaba a la ex Campeona Mundial tras bastidores, temiéndose lo peor: será sometida a una cirugía y estará aproximadamente seis meses fuera de acción.

► Nikki Bella tenía previsto continuar su rivalidad con Liv Morgan

Liv Morgan estaba programada para tener un combate contra Nikki Bella en Evolution, e incluso la primera había dado una promo al inicio del programa refiriéndose a la miembro del Salón de la Fama, por lo que los fanáticos esperaban alguna aparición de esta última, pero nunca sucedió.

Dave Meltzer mencionó en el reciente Wrestling Observer Radio, que Nikki Bella estaba programada para interferir en el combate Liv Morgan vs. Kairi Sane, pero la lesión de hombro de Liv obligó a un cambio de planes importante tras bastidores. El periodista señaló que la miembro del Salón de la Fama WWE estaba presente en la arena, lista para continuar su historia con Liv Morgan.

«Nikki Bella estaba allí e iba a hacer una aparición en el combate entre Liv Morgan y Kairi Sane para ayudar a preparar, ya saben, la siguiente parte del ángulo».

«Pero decidieron, por alguna razón, supongo que porque simplemente… todo era pánico en ese momento, y probablemente no la pusieron en una promo, porque era como, bueno, si está bien, lo cual, bueno, ¿qué me dicen? Así que por eso no estuvo en el programa. Aunque la habían anunciado toda la semana, estuvo allí.«

La lesión de Liv no solo la apartó del cuadrilátero durante varios meses, sino que también provocará varios cambios en las historias de WWE relacionadas con el Campeonato de Parejas, el Campeonato Mundial Femenil, y The Judgment Day.