¿Se cancelará Night of Champions 2025?

Durante las últimas horas, Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares iraníes clave la madrugada de este domingo, lo cual fue anunciado por el presidente Donald Trump, advirtiendo de que podría perseguir objetivos adicionales si Irán no firma la paz. Sin embargo, dicho país (y otros como Venezuela y Chile) ha condenado dichos ataques y parece que las hostilidades continuarán, al menos en el corto plazo.

Embed from Getty Images

► WWE y Arabia Saudita trabajan según lo previsto

El próximo evento de la WWE, Night of Champions, se llevará a cabo en Arabia Saudita el próximo fin de semana, país que aunque no se encuentra en el conflicto bélico entre Irán e Israel (donde Estados Unidos ha decidido tomar parte), está muy cerca de ambos e Irán ha prometido adoptar «consecuencias eternas», en relación al ataque que sufriera tres de sus instalaciones nucleares, generándose una preocupación por el inminente viaje de las Superestrellas de WWE a Riad.

Según un nuevo informe de Fightful Select, la WWE no ha emitido un comunicado público oficial sobre el estado de Night of Champions, aunque precisó que un alto cargo de la compañía les señaló en privado que «la situación se está monitoreando como corresponde», mientras que en Arabia Saudita, el personal de producción y del evento sigue preparándose para que todo transcurra según lo previsto, y la misma fuente señaló que desde aquel país se menciona que no creen en la posibilidad de que el evento se cancelara ni se retrasara, debido a los riesgos financieros que implica el próximo Royal Rumble, que también se celebrará allí, y venden a aquel país como «uno de los lugares más seguros del mundo»

Con las tensiones aumentando en la zona, en WWE y en Arabia Saudita continúan trabajando según lo previsto para llevar a cabo Night of Champions; de hecho, se espera que en el transcurso de esta semana las estrellas empiecen a desplazarse a dicho país (probablemente usando vuelos charter), y se les ha garantizado medidas importantes en materia de seguridad.

Dado que la relación de la WWE con Arabia Saudita es una de las más lucrativas, es evidente que la compañía avanza con cautela, pero no se descarta nada en este punto según cómo se desarrolle la situación a nivel mundial.