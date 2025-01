¿Se avecina un cambio para Buddy Matthews en AEW?

Durante el episodio del 8 de enero de 2025 de AEW Dynamite, Buddy Matthews disputó un combate con Will Ospreay del que terminó saliendo derrotado. Una vez finalizado, «The Aerial Assassin» elogió la calidad de «The Juggernaut», se ofreció a enfrentarlo nuevamente, e incluso a mostrarle su apoyo si alguna vez lo necesitara, y le comentó que no necesita de un líder para tener éxito; el ex WWE integra desde hace tiempo la facción House of Black con Malakai Black, Brody King y Julia Hart.

► Un cambio necesario

Y no solo podemos tomar las palabras de Ospreay como un indicativo de que efectivamente Buddy estaría preparando un cambio, ya sea dejando el grupo o cambiando a face, o ambas cosas, sino también la respuesta de Matthews en un video que la casa Élite publicó en sus redes sociales al término del programa. Puede que todo acabe quedando en nada pero sin duda sería interesante que el luchador de 36 años de Australia intentara encontrar el éxito por su cuenta.

«2024 ya es historia. 2025 es el presente, y ya está aquí. No comencé mi 2025 como esperaba, especialmente de cara a Grand Slam en Australia el próximo mes. Pero durante años, Will ha escuchado mi nombre, y durante años, yo he escuchado el de Will. Esta noche, esos nombres se encontraron. Will, aunque pusiste un tropiezo en mi 2025, tus palabras esta noche no cayeron en saco roto«.

EXCLUSIVE @SNM_Buddy comments on the words spoken after his intense match with Will Ospreay, giving his take on the aftermath! pic.twitter.com/Xyhh2D6Snx — All Elite Wrestling (@AEW) January 9, 2025

Veremos qué sucede a continuación con el ex campeón mundial de tríos mientras también se sigue hablando de la posibilidad de que su amigo Malakai abandone la compañía. Y si ambos toman sus propios caminos, Brody y Julia también lo harían. La verdad es que los cuatro tienen lo necesario para triunfar sin necesidad de una facción.