Se anunció segunda lucha para WWE x AAA Worlds Collide

No tuvo ayer demasiada trascendencia Saturday Night’s Main Event XXXIX, pues principalmente sirvió para establecer encuentros de próximos shows, como un presumible John Cena y Logan Paul vs. Cody Rhodes y Jey Uso en Money in the Bank. E igualmente, para ampliar el cartel de WWE x AAA Worlds Collide.

Eso sí, sólo añadiendo un combate, aunque bastante notorio, pues será el debut competitivo de Hijo del Vikingo en WWE, quien tiene previsto enfrentar allí a Chad Gable. Recordemos, este y Vikingo tuvieron sus más y sus menos durante WrestleMania 41, estando el líder de American Made bajo la identidad de El Grande Americano, con la que ostenta actualmente el Campeonato Speed. No obstante, dentro del «kayfabe», WWE no ha dado cuenta todavía de que Chad Gable y El Grande Americano sean la misma persona.

Gable viene de perder frente a Penta en el Raw del pasado día 12, mientras Vikingo también cuenta por derrota su más reciente implicación, durante el show de la gira Alianzas celebrado el pasado día 5, haciendo equipo con Negro Casas y Pagano en choque contra Alberto el Patrón y La Nueva Generación Dinamita. Vikingo estuvo presente ayer en Saturday Night’s Main Event XXXIX.

► Cartel de Worlds Collide

El primer evento que da inicio oficialmente a la nueva era de AAA, Worlds Collide, tendrá lugar el 7 de junio desde el KIA Forum de Inglewood (California, EEUU), y su menú luce por ahora de la siguiente manera.

