Está siendo tema de debate desde este pasado fin de semana, una vez más, el exceso de sangre dentro del producto televisivo de AEW (curiosamente, en sus shows youtuberos casi nunca se ve el alimento de Drácula), luego del violento combate que Ruby Soho y Willow Nightingale mantuvieron con Tay Melo y Anna Jay en el último episodio de Rampage.

Y asimismo, por cierto “spot” protagonizado por Nightingale y Jay que pudo haberle costado una grave lesión a la segunda, cuando la primera le endosó una Powerbomb sobre una mesa desde la rampa de entrada al ring, impactando casi plenamente contra el suelo.

Críticas ante las que parece que Tony Khan responde así: programando a Nightingale para un nuevo combate, mañana en Dynamite, contra Toni Storm. Cabe decir, no obstante, que Nightingale confesó recientemente tener a Storm entre sus rivales soñadas.

Se trata de un emparejamiento bastante aleatorio, que si bien podría dejarnos un buen combate, destila la sensación, otra vez, de que AEW a menudo añade luchas femeniles sin poner verdadera fe en ello, sólo porque de lo contrario tildarían al producto de patriarcal. Y es que seguramente, considerando el resto del cartel, en exclusiva conformado por luchas varoniles, este Nightingale vs. Storm obtenga pocos minutos.

AEW Dynamite se celebrará el miércoles desde el Save Mart Center de Fresno (California). He aquí su cartel.

Don't miss a huge episode of #AEWDynamite LIVE from Fresno TOMORROW at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork! pic.twitter.com/QqGMcEdmLR