Este 2023, Kenny Omega quiere ganarse por derecho propio el apodo de “The Best Bout Machine”. Otra vez en solitario, tras perder el Campeonato Mundial de Tríos AEW en Revolution y la baja de The Young Bucks por un ataque aparentemente obra del Blackpool Combat Club, Omega está protagonizando un recorrido hasta ahora extraño pero muy disfrutable.

Mientras se aclara su situación con “Hangman” Page y Don Callis, Omega elevó a Hijo del Vikingo el pasado miércoles y dentro de tres días tendrá que defender el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP ante Jeff Cobb, quien ya sabe lo que es pisar un ring “All Elite”.

Y ya durante el episodio de ayer de Rampage, supimos de cuatro encuentros más que conforman el menú del próximo Dynamite.

Comenzando por el ámbito titular, Orange Cassidy defenderá el Campeonato Internacional AEW frente a The Butcher; Matt Hardy irá contra Jungle Boy; el Blackpool Combat Club se medirá a Dalton Castle & The Boys y Ruby Soho tendrá mano a mano con Willow Nightingale.

No deja Missouri AEW, pues esta siguiente entrega de Dynamite tendrá lugar desde la Chaifetz Arena de St. Louis. He aquí su cartel provisional.

This Wednesday, 3/29

St. Louis, MO

Wednesday Night #AEWDynamite

LIVE on TBS@willowwrestles vs @realrubysoho



They teamed up to win a brutal #AEWRampage street fight together in LA; now rising star Willow Nightingale will step up to fight outcast Ruby Soho on TBS this Wednesday! pic.twitter.com/401is4Lxn5