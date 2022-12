Minutos atrás, informamos del añadido de dos nuevos combates al cartel de ROH Final Battle 2022.

El más destacado, un duelo entre Samoa Joe y Juice Robinson por el Campeonato Mundial de Televisión ROH, al que, no obstante, tendremos que ponerle un asterisco. Porque en el siguiente episodio de AEW Dynamite, Joe pondrá en juego dicho cetro frente a Darby Allin. Así lo desveló AEW mediante un vídeo en el que Allin lanzaba el reto a Joe, sin mayor construcción, esperando que «The Samoan Submission Machine» no se valga de trampas.

Y el Campeonato Mundial de Parejas AEW también estará en juego durante el Dynamite del miércoles que viene, con un emparejamiento muy esperado por los seguidores. Anoche, en Rampage, The Acclaimed dijeron que querían defender su oro ante lo mejor de lo mejor, y luego de las interrupciones de The Gunns, Jeff Jarrett y Jay Lethal, FTR salieron al ring y acordaron ser los rivales de Max Caster y Anthony Bowens.

Ya sin títulos de por medio, Kiera Hogan buscará venganza contra Jade Cargill tras ser despedida de The Baddies, uniéndose a Madison Rayne y Skye Blue para vérselas con la Campeona TBS, Red Velvet y Leila Grey.

Estos tres combates actualizan un cartel para el Dynamite del 7 de diciembre (a celebrarse desde el Cedar Park de Texas) que luce así.

