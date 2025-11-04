Se anuncian primeros combates para ser el último rival de John Cena

por

La ruta hacia el enfrentamiento final con John Cena está por comenzar. El próximo 10 de noviembre se celebrarán las dos primeras luchas del torneo que determinará al último oponente de la leyenda, con cuatro competidores de alto calibre buscando ganarse un lugar en la historia de WWE.

En el primer duelo, Rusev y Damian Priest se enfrentarán en una batalla de fuerza contra agilidad. El búlgaro, conocido por su brutal estilo de poder, intentará imponer su dominio ante el carismático “Archer of Infamy”, quien llega con confianza y sed de gloria. Este enfrentamiento promete un contraste explosivo entre el músculo y la destreza aérea.

Una guerra de estilos entre titanes

El segundo combate reunirá a dos guerreros muy interesantes: Shinsuke Nakamura y Sheamus. El “Rey del Strong Style” desplegará su striking letal ante el irlandés, un luchador de potencia y resistencia inquebrantables. Ambos prometen una guerra física donde el orgullo y la oportunidad de enfrentar a Cena serán el combustible principal.

¿Quién se acercará a la gloria?

Los ganadores de estas contiendas avanzarán en el torneo, acercándose al codiciado duelo contra John Cena. Con talento, historia y motivación de sobra, el camino hacia la gloria está trazado y solo los más fuertes lograrán dar el paso definitivo rumbo a la cima.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos