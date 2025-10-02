John Cena está en su gira de retiro, y solo cinco fechas restantes en su calendario, los fans de la WWE están ansiosos por más noticias sobre las identidades de sus oponentes finales. Su combate más reciente fue contra Brock Lesnar, a quien se enfrentó en Wrestlepalooza, cayendo derrotado.

► Habrán boletos de más de 11 mil dólares

El combate de despedida de John Cena se perfila como uno de los eventos más caros en la historia de la WWE, y no es para menos, ya que se despide el único que ha logrado 17 títulos mundiales en la compañía, y que muchos consideran como «El más grande de todos los tiempos», logrando una carrera que es digna del Salón de la Fama.

WWE y On Location han revelado oficialmente los paquetes de entradas para el último combate de Cena, programado para Saturday Night’s Main Event el 13 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. Este no es un espectáculo más, ya que se ha anunciado como la culminación de dos décadas de trayectoria, y WWE se asegura de que el precio lo refleje, a pesar de que en este punto todavía no se conoce quién será el último rival del 17 veces Campeón Mundial.

La referida página ofrece varias opciones de paquetes, siendo el más caro el conocido como el Paquete de Campeón WWE, que ofrece asientos en la pista para el combate, una oportunidad para una foto personal con John Cena, un regalo exclusivo con la temática de Cena y acceso a fotos en primera fila. Además, los fanáticos también obtendrán asientos premium para un programa en vivo con The Undertaker la noche anterior. El precio de este paquete tiene un precio desde 8.500 dólares hasta 11.500 los situados en la primera fila.

Otros paquetes que se ofrecen son: Gold (entrada más obsequio y acceso prioritario) a precios desde 1.000 dólares, así como un paquete de suite, que incluye buffet ilimiatado y un obsequio, y cuyo precio mínimo es de 3.000 dólares. También hay asientos estándar disponibles desde 250 dólares.

Sin duda, el último combate del 17 veces Campeón Mundial pondrá fin oficialmente a una de las carreras más dominantes en la historia de la compañía, y los fans ya están deseando estar allí, pagando el precio que sea. Evidentemente, todos esperan que el espectáculo valga la pena.