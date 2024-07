Se anuncian los rivales para Julius y Brutus Creed en Bloodsport

Meses atrás, Julius Creed confesó querer probar algún día qué se siente al competir en una pelea de artes marciales mixtas. Y la próxima semana podrá tomar una suerte aperitivo cuando forme parte, junto a su hermano Brutus, de la nueva edición de Bloodsport.

Inicialmente, Josh Barnett se guardó de desvelar las identidades de los oponentes de los Creed Brothers, y en las últimas horas, el misterio se ha resuelto. Mientras Julius se las verá con Matt Makovski, Brutus se medirá a Tom Lawlor.

Makovski es el actual Campeón Midwest de Black Label Pro y su bagaje en artes marciales lo hace un interesante emparejamiento. Por su parte, resulta curiosa la opción de Lawlor, vinculado, aunque no de forma exclusiva, a NJPW, actual competencia de WWE.

Con el añadido de estos dos combates, así queda ahora el menú luchístico de GCW Josh Barnett’s Bloodsport XI, a celebrarse el 28 de julio desde el Roulette Intermedium de la ciudad de New York (New York, EEUU).

*BLOODSPORT BROOKLYN UPDATE*



Just Signed:



JULIUS CREED

vs

MATT MAKOWSKI



Plus:

Baszler v Yamashita

Homicide v Santana

Mike Bailey v Akira

Thatcher v Woods

Masha v Threat

Brutus Creed

Charlie Dempsey

+more



Tickets:https://t.co/PU66o3OGM6



Watch LIVE on @FiteTV+

Sun 7/28 – 7PM pic.twitter.com/B6JrHAR2TH